Денис Черышев: "Был уверен, что Акинфеев отразит пенальти"

Полузащитник сборной России Денис Черышев спокойно отнесся к тому, что главный тренер Станислав Черчесов решил оставить его в запасе на матч 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 - по пенальти). Хавбек вышел на поле на 61-й минуте встречи и реализовал победный одиннадцатиметровый.

– Вся страна, которая так сильно переживала за нас, заслужила этот праздник! Мы сыграли очень грамотно. Испанцам было очень тяжело проходить нашу оборону. Что касается моего невыхода в основе, для меня это не проблема! Готов появляться и на замену, никаких обид. Сегодня вышел и постарался выполнить поставленные задачи. В основном они были оборонительными. Не получилось, правда, выбежать в контратаку. Но главное – что мы выиграли!

– После своего пенальти вы радовались так эмоционально, словно серия уже закончилась. Сбились со счету?

– Нет! Я радовался, что забил, и был уверен, что Игорь Акинфеев возьмет следующий!

– Для вас, воспитанника испанской футбольной системы, этот матч наверняка особенный...

– Да. Было приятно сыграть против бывших партнёров и друзей. Естественно, я не радуюсь тому, что они расстроились. Некоторые мои друзья даже плакали... Но это футбол. Сегодня выиграли мы, завтра могут победить они. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Сборная России сыграет в четвертьфинале 7 июля с победителем пары Хорватия – Дания, матч между которыми пройдет сегодня в Нижнем Новгороде (начало – 21.00). Четвертьфинал с участием российской сборной пройдет в Сочи.

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