Денис Бояринцев: "Не думаю, что против Египта Смолова поменяют на Дзюбу"

Бывший хавбек "Спартака" и сборной России Денис Бояринцев считает, что сборная Египта россиянам по силам. Он отметил, что тренерский штаб сборной России может изменить схему игры.

– Россия способна повторить результат матча с саудовцами?

– Безусловно, нас ждет совершенно другой соперник, более высокого уровня. Но, естественно, сборная Египта нам по зубам – что с Салахом, что без. Мы провели хорошую первую встречу, набрались уверенности в старте. Теперь надо настраиваться на более серьезное дело, больше будет работы у защитников по сравнению с предыдущей игрой. Если ребята так же уверенно станут действовать в атаке, добьются положительного результата.

– Стоит ли подстраиваться под Салаха или нужно гнуть свою линию?

– Не стоит ни под кого подстраиваться. Мы видели, что никто не делает этого ни против Неймара, ни против Месси. Надо показывать свою игру и не смотреть на звезд других команд. Сегодня в обороне следует быть четкими, надежными и делать акцент на взаимную страховку.

– Рокировку Смолов - Дзюба стоит впереди ожидать?

– Тут двоякая ситуация. С одной стороны знаем, что Смолов может выдать выдающийся матч, но часто случается, что более свежий игрок выходит на замену и забивает. Федор проделал в Лужниках большой объем работы и утомил саудовцев. Я думаю, что здесь – на усмотрение Черчесова, он ориентируется на тренировочный процесс, и если Артем будет лучше, его и поставят. Лично я не думаю, что если Смолов находится в хорошей форме, его станут менять. А вот появление того же Черышева не обсуждается – точно окажется в составе. Мне кажется, что возможны изменения в защите.

– В центре?

– Так видится. Даже если не брать какие-то индивидуальные замены, то, по-моему, тактически команда будет действовать по-другому.

– То есть схему поменяет?

– Черчесов может вернуться к трем центральным защитникам, потому что соперник иного уровня, а в обороне сборная решит сыграть плотнее.

– Ваш прогноз?

– Очень хочу, чтобы все закончилось 2:1 в нашу пользу. (Арман МКРТЧЯН)

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