Денис Бояринцев: "Игнашевич сыграет с Австрией и на чемпионате мира"

Бывший полузащитник "Спартака", "Рубина" и сборной России Денис Бояринцев выразил мнение о тактике российской команды в товарищеской встрече с Австрией. Матч в Инсбруке пройдет в среду, 30 мая.
– Стоит ли, по-вашему, ждать сюрпризов в стартовом составе?
– Думаю, Игнашевич сыграет как против австрийцев, так и на чемпионате мира – Черчесов вызвал Сергея не просто так. А в остальном больших неожиданностей ждать не стоит.
– То есть мы увидим привычную расстановку 5-3-1-1?
– Скорее всего, но не исключаю и других сочетаний. Все зависит от того, в каких кондициях находятся конкретные футболисты. (Владислав ФЛЕГОНТОВ)
Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия – 30 мая 2018 в 21.45
- Рубин
- Денис Бояринцев
- Сергей Игнашевич
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Сборная Австрии (Футбол)