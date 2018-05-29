Денис Бояринцев: "Игнашевич сыграет с Австрией и на чемпионате мира"

Бывший полузащитник "Спартака", "Рубина" и сборной России Денис Бояринцев выразил мнение о тактике российской команды в товарищеской встрече с Австрией. Матч в Инсбруке пройдет в среду, 30 мая.

– Стоит ли, по-вашему, ждать сюрпризов в стартовом составе?

– Думаю, Игнашевич сыграет как против австрийцев, так и на чемпионате мира – Черчесов вызвал Сергея не просто так. А в остальном больших неожиданностей ждать не стоит.

– То есть мы увидим привычную расстановку 5-3-1-1?

– Скорее всего, но не исключаю и других сочетаний. Все зависит от того, в каких кондициях находятся конкретные футболисты. (Владислав ФЛЕГОНТОВ)

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия – 30 мая 2018 в 21.45