День в истории. 88 лет назад состоялся первый матч в истории чемпионатов мира

Ровно 88 лет назад, 13 июля 1930 года, состоялся матч открытия первого в истории чемпионата мира. В первой игре на турнире в Уругвае сборная Франции разгромила Мексику (4:1). Победителем первого чемпионата мира стала сборная Уругвая, в финале обыгравшая Аргентину (4:2).

Напомним, в финале ЧМ-2018 сыграют сборные Франции и Хорватии. Решающий матч турнира состоится 15 июля (Москва, "Лужники", начало – 18.00 по московскому времени).

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