День в истории. 20 лет назад Франция впервые в истории выиграла ЧМ

Ровно 20 лет назад, 12 июля 1998 года, сборная Франции впервые в своей истории выиграла чемпионат мира. В финале домашнего турнира трехцветные обыграли Бразилию (3:0). Дублем отметился Зинедин Зидан, еще один мяч на счету Эммануэля Пети.

10 июля этого года сборная Франции вышла в финал ЧМ-2018, где сыграет с Хорватией. Примечательно, что главным тренером этой команды является Дидье Дешам, который 20 лет назад был капитаном чемпионской сборной.

Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия пройдет 15 июля (Москва, Лужники, 18.00).

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