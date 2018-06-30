14:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

День в истории. 16 лет пятому чемпионству сборной Бразилии


Сегодня, 30 июня, исполняется 16 лет с того дня, когда сборная Бразилии в пятый раз в истории выиграла чемпионат мира. На турнире в Японии и Корее южноамериканцы все семь матчей - в финале они были сильнее Германии (2:0).

Оба мяча в решающем матче забил Роналдо. Он же в итоге и стал лучшим бомбардиром ЧМ-2002 (8 голов). Кроме того, он занял второе место в споре за звание лучшего игрока турнира, уступив вратарю немцев Оливеру Кану.

На ЧМ-2018 бразильцы вышли в 1/8 финала с первого места в группе E. Соперником команды Тите по этой стадии турнира будет Мексика (2 июля, Самара).

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