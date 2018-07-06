Дельфин Ванда предсказала победу сборной России в матче ЧМ против Хорватии

Дельфин-оракул Ванда, которая живет в Большом Сочинском Дельфинарии, предсказала победу сборной России в матче четвертьфинала чемпионата мира против Хорватии, сообщает "Р-Спорт".

В бассейн Ванде кинули два мяча, на одном было написано Россия, на втором – Хорватия. Дельфин принесла своему тренеру "российский" мяч.

Отметим, что накануне матча 1/8 финала Россия – Испания (1:1, по пен. 4:3) Ванда также предсказала победу нашей национальной команды.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)