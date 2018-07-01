08:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дельфин-оракул предсказал победу России в матче против Испании на ЧМ-2018

Серхио РАМОС, Федор СМОЛОВ и Серхио БУСКЕТС. Фото "СЭ"
Серхио РАМОС, Федор СМОЛОВ и Серхио БУСКЕТС. Фото "СЭ"

Сочинский дельфин-предсказатель Ванда выбрала команду, которая победит в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России.

Из двух футбольных мячей с надписями стран-соперниц Ванда выбрала и принесла тренеру мячи с названием команды-хозяйки мирового первенства.

Во время Олимпиады-2014 в Сочи Ванда с 90-процентной точностью предсказывала результаты хоккейных матчей.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Выдра, угадавшая исходы всех матчей России, сделала прогноз на игру против Испании

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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