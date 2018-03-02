Делегация сборной Уругвая посетила нижегородскую базу, где команда разместится во время чемпионата мира-2018

Помощник главного тренера сборной Уругвая Сельсо Отеро высоко оценил качество инфраструктуры спортивного центра "Борский". Напомним, что уругвайцы во время чемпионата мира-2018 будут базироваться в Нижнем Новгороде.

– Мы осмотрели базу и прилежащие объекты, – цитирует ТАСС Осеро. – Именно качество инфраструктуры повлияло на наше решение о выборе базы. Комплекс тоже включает несколько полей и предоставляет все те же возможности и услуги, что и на домашней базе нашей команды.

Спортивный центр "Борский" включает в себя шестиэтажный гостиничный комплекс, футбольное поле с натуральным покрытием, поливом и подогревом. В здании 75 номеров, спа- комплекс, пресс-центр, зоны отдыха, тренажерный зал, медицинские кабинеты и фито-бар.