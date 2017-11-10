Делегация сборной Аргентины посетила "Открытие Арену"

Делегация сборной Аргентины во главе с чемпионом мира 1986 года и тренером национальной команды Хорхе Бурручагой посетила стадион "Спартака", сообщает пресс-служба красно-белых. Аргентинцы также посетили музей на "Открытие Арене".
"Этим утром делегация сборной Аргентины во главе с чемпионом мира 86-го года, а ныне менеджером национальной команды Хорхе Бурручагой побывала на "Открытие Арене" и в спартаковском Зале славы. Аргентинцы остались в восторге от наших стадиона и музея", – говорится в сообщении "Спартака" в Инстаграме.
Напомним, завтра сборная Аргентины проведет товарищеский матч с Россией на стадионе "Лужники", встреча начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
"Открытие Арена" и "Лужники" примут матчи чемпионата мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля.
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Этим утром делегация сборной Аргентины 🇦🇷 во главе с чемпионом мира 86-го года 🏆, а ныне менеджером национальной команды Хорхе Бурручагой побывала на @otkritiearena_official и в спартаковском Зале славы. Аргентинцы остались в восторге от наших стадиона и музея 🏟️ #Спартак #ФКСпартак #краснобелый #ВпередСпартак #Spartak #FCSpartak #fcsm #яНаОткрытиеАрене
Этим утром @otkritiearena принимала делегацию @Argentina 🇦🇷 во главе с чемпионом мира 86-го года, а ныне менеджером национальной команды Хорхе Бурручагой 🏆– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 ноября 2017 г.
Гости были в восторге от нашего стадиона и Зала славы 😊 pic.twitter.com/XSD6qQVAG5