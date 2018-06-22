Делегация Немецкого футбольного союза возложила цветы к Вечному огню в Сочи

Делегации РФС и Немецкого футбольного союза (DFB) возложили цветы к Вечному огню на Завокзальном мемориальном комплексе в Сочи, сообщает официальный сайт РФС. Мероприятие было посвящено годовщине начала Великой Отечественной войны.

В числе прочих в мероприятии поучаствовал и глава DFB Райнхард Гриндель.

- Завтра все наши мысли будут сосредоточены на матче против сборной Швеции, но сегодня вместе с Российским футбольным союзом мы отправились возложить венки в память о жертвах Великой Отечественной войны, - сказал Гриндель. - Мы хотим построить германо-российские мосты на этом чемпионате мира. Сегодняшняя церемония возложения цветов служила не только данью памяти, но и была направлена на то, чтобы никто из присутствующих здесь никогда не вступал в военные конфликты.

Германия - Швеция: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало - в 21.00 (время московское) //

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