Деле Алли вызван в сборную Англии, несмотря на угрозу дисквалификации за неприличный жест

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Словении (5 октября) и Литвы (8 октября). На эти поединки вызван полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли, который находится под угрозой дисквалификации. В игре со Словакией (2:1) он показал средний палец сопернику, но ФИФА пока не вынесла решения по этому инциденту.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари: Джо Харт ("Вест Хэм"), Фрейзер Форстер ("Саутгемптон"), Джек Батлэнд ("Сток Сити"), Джордан Ли Пикфорд ("Эвертон");



защитники: Райан Бертранд ("Саутгемптон"), Аарон Крессвел ("Вест Хэм"), Гэри Кэхилл ("Челси"), Фил Джонс ("Манчестер Юнайтед"), Гарри Магир ("Лестер"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Майкл Кин ("Эвертон"), Крис Смоллинг ("Манчестер Юнайтед"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Тоттенхэм");



полузащитники: Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Фабиан Делф ("Манчестер Сити"), Джейк Ливермор ("Вест Бромвич"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Деле Алли ("Тоттенхэм");



нападающие: Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джермейн Дефо ("Борнмут"), Даниел Старридж ("Ливерпуль").