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00:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Деле Алли показал средний палец арбитру и может пропустить стартовый матч ЧМ-2018


Полузащитник сборной Англии Деле Алли может получить дисквалификацию на три матча. В поединке отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Словакии (2:1) хавбек показал средний палец арбитру Клеману Тюрпену. Недовольство хавбека вызвало то, что рефери не отреагировал на грубую игру со стороны словака Мартина Шкртела.

В том случае, если судья отразит действия Деле Алли, ему грозит отстранение на официальные матчи. Англичанам осталось сыграть два поединка в отборочном турнире. Сейчас команда опережает ближайшего конкурента на пять очков. Если Англия выйдет на ЧМ-2018, то Алли рискует пропустить стартовый поединок турнира.

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