Деле Алли: "Мы приехали побеждать"

Полузащитник сборной Англии Деле Алли заявил, что его национальная команда готова сыграть против любого соперника на чемпионате мира-2018.

- У нас такие игроки и такая команда, что мы готовы сыграть с кем угодно. Мы приехали сюда побеждать, - цитирует официальный сайт ФИФА 22-летнего хавбека. - Нужно настроиться на то, что тебе по силам обыграть всех, с кем придется встретиться.

Он также добавил, что англичане хорошо изучили своего первого соперника по групповому этапу - сборную Туниса.

- Мы видели нарезку игр сборной Туниса. Смотреть целые матчи у нас не было времени, но мы знаем их сильные и слабые стороны и знаем, как нам надо сыграть. У них очень хорошая команда. Кое-кто в Англии после жеребьевки, вероятно, решил, что это будет легкий матч, но это однозначно не так. На чемпионате мира простых игр не бывает, нужно всегда быть готовым на все сто, - сказал Алли.

Англия сыграет в группе G с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты