Деле Алли может пропустить игру с Панамой

Полузащитник сборной Англии Деле Алли пропустил тренировку. Как сообщает AFP, тренерский штаб решил поберечь футболиста, который получил травму бедра в матче 1-го тура группового турнира ЧМ-2018 с Тунисом (2:1). Обследование не выявило у Алли серьезных повреждений, однако дискомфорт он испытывает.

По данным источника, Алли может пропустить ближайший матч с Панамой, который состоится 24 июня.

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