Деле Алли: "Англия едет на чемпионат мира, чтобы выиграть его"

Полузащитник сборной Англии Деле Алли отметил, что команду разочарует любое место на чемпионате мира в России, кроме первого, сообщает Sky Sports.



- Мы едем на чемпионат мира, чтобы выиграть его. Это наша цель, и даже второе место нас разочарует, - заявил Алли. - Думаю, нам нужен такой настрой, потому что мы не хотим просто поучаствовать в турнире. Игроки прекрасно знают возможности и талант этого состава. Если каждый из нас сможет показать свой максимум, то мы сможем добиться успеха.

Сборная Англии выигрывала чемпионат мира лишь один раз – в 1966 году.



Напомним, на чемпионате мира англичане сыграют в группе G с командами Туниса (18 июня), Панамы (24 июня) и Бельгии (28 июня).