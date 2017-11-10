Дель Пьеро - о фото с Месси, Агуэро и Дибалой: "Кто бы играл под 10-м номером?"

Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро в своем Инстаграме выложил фотографию с игроками сборной Аргентины. Вместе с итальянцем стоят Лионель Месси, Серхио Агуэро и Пауло Дибала.

"А если мы будем играть вместе, у кого будет №10?", - написал Дель Пьеро под фотографией.

Отметим, что Дель Пьеро приехал в Россию для презентации официального мяча чемпионата мира-2018. Вчера ему исполнилось 43 года.

Завтра, 11 ноября, на стадионе "Лужники" пройдет матч Россия – Аргентина и начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.