Дефо, Чалоба и Триппьер вызваны в сборную Англии на матчи с Мальтой и Словакией

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Мальты и Словакии, которые состоятся в сентябре. За национальную команду снова сыграет 34-летний нападающий Джермейн Дефо, который в июне возобновил свои выступления после четырехлетнего перерыва.

Полностью состав сборной Англии выглядит следующим образом:

вратари: Джек Батленд ("Сток Сити"), Джо Харт ("Манчестер Сити"), Том Хитон ("Бернли");

защитники: Райан Бертран ("Саутгемптон"), Гари Кэйхилл ("Челси"), Аарон Крессвелл ("Вест Хэм"), Фил Джонс ("МЮ"), Майкл Кин ("Эвертон"), Харри Магуайр ("Лестер"), Крис Смоллинг ("МЮ"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Тоттенхэм"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити");

полузащитники: Деле Алли ("Тоттенхэм"), Натаниэль Чалоба ("Уотфорд"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джейк Ливермор ("Вест Бромвич"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм");

нападающие: Джермейн Дефо ("Борнмут"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("МЮ"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Дэниэл Старридж ("Ливерпуль"), Дэнни Уэлбек ("Арсенал"), Джейми Варди ("Лестер").