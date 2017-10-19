Дед Мороз будет поддерживать участников чемпионата мира-2018 на всех матчах

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что Дед Мороз из Великого Устюга получил приглашение от болельщиков посетить матчи чемпионата мира-2018. Сказочный герой будет присутствовать на всех играх турнира.

- Дед Мороз получил приглашение от комитета болельщиков чемпионата мира по футболу - 2018 и планирует присутствовать на всех матчах чемпионата, готовится к поездке, - приводит ТАСС слова Кувшинникова. - В ближайшее время рассмотрим этот вопрос, организуем оргкомитет для обеспечения участия Деда Мороза в этом чемпионате для поддержки футбольных команд, в том числе и сборной России.

Дед Мороз - это сказочный герой всей страны, поэтому его поддержка скажется на результатах проведения чемпионата. Дед Мороз был официальным гостем Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, где он присутствовал на всех соревнованиях, благодаря чему наша сборная и победила.