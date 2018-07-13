Де Розарио: "Для меня лучший игрок чемпионата мира – Модрич"

Лучший бомбардир в истории сборной Канады Дуэйн Де Розарио заявил, что ему было бы интереснее видеть чемпионом мира Хорватию. По его словам, лучшим игроком турнира является полузащитник этой национальной команды Лука Модрич. В финале Хорватия сыграет с Францией.

– Чемпионат мира мне очень нравится, – рассказал Де Розарио. Сейчас у сборной Хорватии есть возможность впервые стать чемпионом мира. Это говорит о том, что футбол развивается во всех странах. У французов очень сильная молодая команда.

– Какой ваш прогноз на матч?

– Хорваты отдали очень много сил в матче с англичанами. Французы выглядят свежее. Я не знаю, как они сыграют, но для меня было бы интересно увидеть победу сборной Хорватии.

– Кто станет лучшим игроком чемпионата мира?

– Это очень сложный вопрос, но Модрич проводит турнир просто великолепно. Да, он не забивает, но проделывает огромный объем работы. MVP турнира, на мой взгляд, Модрич. Его вклад в успех сборной Хорватии очень велик. (Елена ГРИГРЬЕВСКАЯ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)

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