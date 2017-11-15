Де Росси заходил в автобус сборной Швеции и извинялся за поведение болельщиков

Полузащитник "Ромы" и сборной Италии Даниеле Де Росси после стыкового матча со Швецией (0:0) зашел в автобус соперников и извинился за поведение итальянских болельщиков. Напомним, фанаты освистали гимн Швеции перед началом встречи, которая проходила в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

- Он сказал, что мы хорошо играли, извинился за то, как некоторые из игроков вели себя в Стокгольме, - цитирует Football Italia защитника сборной Швеции Понтуса Янссона. - Кроме того, он извинился за то, что некоторые фанаты освистывали наш национальный гимн. Атмосфера в автобусе была примерно такой: "Вау, это действительно происходит?".

Напомним, в первом матче Италия уступила Швеции со счетом 0:1. Таким образом, команда не смогла попасть в финальную часть чемпионата мира впервые с 1958 года.

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