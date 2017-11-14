Де Росси объявил о завершении карьеры в сборной Италии

Полузащитник сборной Италии Даниеле Де Росси объявил о завершении международной карьеры после стыкового матча чемпионата мира-2018 против Швеции (0:0). Итальянцы впервые с 1958 года не смогли выйти в финальную часть.

- Я отдал более 10 лет сборной. Снимать форму в последний раз - это странное чувство, - приводит Football Italia слова Де Росси. - У нас есть ребята, из которых можно строит новую команду.

Напомним, Де Росси впервые сыграл за сборную Италии в 2004 году. Он провел в составе команды 117 матчей.