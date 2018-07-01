Де Хеа - пугало, Касильяс - всесильный осьминог. Так это видят карикатуристы

После вылета сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира одним из антигероев турнира стал вратарь команды Давид Де Хеа. Испанцы сегодня уступили России - 1:1, по пенальти 3:4.

На карикатуре студии Zezo Де Хеа изображен в виде пугала, в воротах которого лежит множество мячей - все то, что он напропускал за годы в сборной. Легендарный голкипер Икер Касильяс, который защищал ворота Испании с 2000 по 2016 годы, представлен огромным осьминогом. За его спиной ни одного пропущенного мяча, а в "щупальцах" - два кубка Европы, Кубок мира и приз лучшему вратарю, который он получил на победном для "Красной Фурии" чемпионате мира-2010.