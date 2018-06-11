Де Хеа хочет от премьер-министра Испании публичных извинений

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа объяснил, почему во время встречи с премьер-министром страны Педро Санчесом не стал его приветствовать. Напомним, Санчес в 2016 году, когда возглавлял партию социалистов, заявил, что ему неприятно видеть в сборной Де Хеа, которого в тот момент связывали с сексуальным скандалом, оказавшимся в итоге клеветой.

– Я с уважением принял его извинения, – цитирует AFP Де Хеа. – Единственное, что следовало бы принести извинения публично. Потому что такое должно звучать во всеуслышание.