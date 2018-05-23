ДДТ и "Чайф" выступят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

Популярные группы ДДТ и "Чайф" выступят в Самаре на фестивале болельщиков во время чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт правительства региона. ДДТ выступит в день открытия фан-зоны 14 июня, а "Чайф" – 25 июня, в день матча между сборными России и Уругвая, который состоится на "Самара Арене".

Также для гостей фестиваля сыграют "Дискотека Авария", Горан Брегович, Paul Oakenfold, группа Gottard, солисты Большого театра и другие. Фестивальная площадка будет открываться за три часа до начала первого матча, а завершать работу – через час после последней трансляции дня. Доступ на нее будет бесплатным, одновременно она сможет вместить около 20 тысяч человек.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь