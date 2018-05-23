ДДТ и "Чайф" выступят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

Популярные группы ДДТ и "Чайф" выступят в Самаре на фестивале болельщиков во время чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт правительства региона. ДДТ выступит в день открытия фан-зоны 14 июня, а "Чайф" – 25 июня, в день матча между сборными России и Уругвая, который состоится на "Самара Арене".
Также для гостей фестиваля сыграют "Дискотека Авария", Горан Брегович, Paul Oakenfold, группа Gottard, солисты Большого театра и другие. Фестивальная площадка будет открываться за три часа до начала первого матча, а завершать работу – через час после последней трансляции дня. Доступ на нее будет бесплатным, одновременно она сможет вместить около 20 тысяч человек.
В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
Дополнительная информация
http://welcome2018.com/journal/materials/ddt-i-chayf-vystupyat-na-festivale-bolelshchikov-fifa-v-samare/
- Сборная России (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- сборная Сенегала