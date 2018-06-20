Даже природа была за Россию в матче с Египтом

Екатерина Смольникова, жена защитника "Зенита" и сборной России Игоря Смольникова, в своем Инстаграме показала шикарный вид стадиона "Санкт-Петербург" во время матча Россия - Египет (3:1) на чемпионате мира.



- Вот такое небо было вчера во время матча Россия - Египет. Вся природа была за нас!, - написала Екатерина Смольникова, - опубликовав две фотографии. - С победой мужики! Поздравляю свою страну с выходным в 1/8 финала. Так держать!

Россия, обыграв египтян, на 99 процентов обеспечила первое в истории участие в плей-офф мирового первенства. Команда Станислава Черчесова может выйти в 1/8 финала уже сегодня, если Уругвай не проиграет Саудовской Аравии.​

Уругвай – Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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