Давор Шукер: "Я уважаю Смолова. У него есть яйца"

Президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер поддержал нападающего сборной России Федора Смолова, который не смог реализовать пенальти. Вратарь команды Хорватии Даниэль Субашич рукой отразил мяч, который форвард отправил фактически по центру.

– Как вы считаете, нормально ли так исполнять пенальти в четвертьфинале, как это сделал Смолов? – вопрос Шукеру.

– Нападающий просто хотел забить. И не важно как. Я встану на сторону игрока. Не убивайте его, он тоже человек и просто хотел реализовать 11-метровый. У него есть яйца, раз так ударил.

– Возможно, но в полуфинал вышла Хорватия...

– Повторю: не убивайте его. Я – за Смолова. Уважаю парня. (Ярослав СУСОВ)

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