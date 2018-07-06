Давор Шукер: "В России чувствую себя как дома"

Президент Хорватского футбольного союза и лучший бомбардир в истории балканской сборной Давор Шукер в интервью "СЭ" признался, что чувствует в России себя как дома. Сборная Хорватии в субботу в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 сыграет против России​.

- Как вам в России? Вы уже посетили много городов, наверняка сформировали мнение об организации турнира.

– Все великолепно. Люди, страна, организация… Во всех городах – от Санкт-Петербурга и Москвы до Ростова-на-Дону и Сочи. Мои друзья перед началом чемпионата мира убеждали меня в том, что чемпионат мира не будет успешным, но сейчас даже они понимают, что ошибались. И сам чемпионат мира очень интересный, сейчас весь мир сосредоточен только на играх турнира. Хочу поблагодарить волонтеров, работников транспорта, обслугу в отеляхи весь оргкомитет чемпионата мира за то, что мы просто получаем удовольствие от пребывания в России. Лучшая похвала: в России я чувствую себя как дома. (Гоша ЧЕРНОВ)

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