Лучший бомбардир в истории сборной Хорватии Давор Шукер подчеркнул: стране нужен хотя бы один современный стадион уровня арены в Калининграде, принимающей чемпионат мира 2018 года. Шукер является президента Хорватского футбольного союза.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Хорватии в субботу открыла турнир игрой в Калининграде против команды Нигерии, победив со счетом 2:0. Арена в Калининграде вмещает около 34 тысяч. Хорваты домашние игры проводят на стадионе в Загребе, построенном в 1912 году.

– Организация потрясающая на чемпионате мира в России. Спасибо вашей стране за гостеприимство, за улыбки на лицах, за отличные рестораны. Вижу, как все в России сейчас живут футболом – от простого таксиста до президента, с которым мы виделись на конгрессе ФИФА. Расстраивает меня только одно, что во всей Хорватии нет ни одной современной арены уровня стадиона "Калининград". И это просто позор, ведь наша сборная занимает 15-е место в мировом рейтинге.

Мы – большая футбольная держава, но у нас нет новой арены хотя бы даже на 25 тысяч зрителей. Это не укладывается в голове. Если российская пресса может как-то помочь, я прошу вас помочь. Задайте вопрос хорватским журналистам, почему они не проводят расследований на эту тему. Задайте вопрос руководителям нашей страны, почему не строится стадион для футбольной сборной.

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