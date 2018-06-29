Давор Шукер: "У России в составе хватает сильных игроков"

Бывший игрок "Реала" Давор Шукер пожелал всего наилучшего сборной России в 1/8 финала чемпионата мира-2018​ против Испании. По его мнению, номинальные фавориты не всегда выигрывают.

– Есть фавориты на бумаге, но они не всегда доказывают это на футбольном поле, – цитируют "Известия" Шукера. – Поэтому я считаю, что у России есть шанс пройти дальше. Особенно с учетом той поддержки, которую оказывают российские болельщики. Даже на матчах сборной Хорватии я часто слышу, как с трибун громко кричат: "Россия, Россия!"

У России в составе хватает сильных игроков. Я желаю вашей команде всего наилучшего в предстоящем матче против Испании. Мне бы хотелось, чтобы Россия и Хорватия встретились в четвертьфинале чемпионата мира в Сочи.

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