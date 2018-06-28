Давор Шукер: "У Дании есть Эриксен, который может создать момент из ничего"

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер отметил, что не видит фаворита в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 между Хорватией и Данией. По его словам, преимуществом датчан может стать креативная игра Кристина Эриксена и надежность Каспера Шмейхеля.

- Мы очень рады, что нам удалось достичь максимальных показателей на групповом этапе и занять первое место в сложной группе, - приводят "Известия" слова Шукера. - Если говорить о шансах в 1/8 турнира против команды Дании, надо сказать, что плей-офф — это всегда 50 на 50. Нас ждет очень трудный матч. У датчан есть очень креативный игрок Кристиан Эриксен, способный создать момент из ничего, а также сильный голкипер Каспер Шмейхель. Мы же сильны своим командным духом. Я верю в наших ребят и надеюсь, что мы пройдем дальше.