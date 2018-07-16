Давор Шукер: "Спасибо, Россия! Это был один из лучших чемпионатов мира в истории!"

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер поделился с "СЭ" эмоциями после финального матча чемпионата мира, в котором его сборная уступила Франции (2:4).

- Для нас это исторический результат, Хорватия гордится своей командой! – сказал Шукер. – Мы счастливы от того, как играли на этом турнире. Я очень-очень рад! Хочется сказать спасибо России и всем людям, которые работали на чемпионате мира. Он стал одним из лучших в истории, мы гордимся и этим. Могу только повторить (говорит по-русски): "Спасибо, Россия!". А сейчас празднуем, отмечаем наш успех! (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля.

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