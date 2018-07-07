Давор Шукер: "Спасибо России за организацию. Все очень хорошо!"

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер не стал делиться прогнозом на матч 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия. Бронзовый призёр чемпионата мира-1998 похвалил организацию турнира в России.

- Не хотел бы говорить о матче сейчас, до его начала. Поэтому хотелось бы сказать пару слов благодарности в адрес организаторов чемпионата мира. Транспорт, волонтеры, гостеприимство. Все очень хорошо, - сказал последнюю фразу на русском языке Шукер. (Ярослав СУСОВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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