Давор Шукер: "Шансы Хорватии и России - 50 на 50, у россиян даже чуть больше"

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер считает, что четвертьфинальный матч ЧМ-2018 между Хорватией и Россией будет равным. По его словам, у россиян даже будет преимущество за счет своих болельщиков.

– Шансы 50 на 50, возможно, у России даже 51 процент, потому что она играет дома, – цитирует AFP Шукера. – Надеюсь, что нас на стадионе поддержит 4000 или 5000 болельщиков. Жаль, что нам пришлось в 1/8 финала играть дополнительное время. Но тренер, игроки, врачи сделают все, чтобы восстановиться как следует. Мы найдем выход.

Матч с Данией был очень важен. Не обязательно хорошо играть, чтобы победить. Хорватия – небольшая страна с населением 4,5 миллиона человек. Но мы заставили себя уважать. Мы можем обыграть любого соперника, даже чемпиона мира. Но всегда играть хорошо не получается, иногда нужно просто добиться результата.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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