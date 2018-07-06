Давор Шукер: "Россия прекрасно готова физически. Черчесов отлично справляется с задачей"

Президент Хорватского футбольного союза и лучший бомбардир в истории балканской сборной Давор Шукер в интервью "СЭ" признался, что сейчас сборная Хорватии сосредоточена на матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России​.

– Сейчас мы думаем о ближайшей игре, о сборной России, - отметил Шукер. - Да, у нас сильная команда, но я считаю, что у вас есть небольшое преимущество. У России – слаженная, компактная команда, которая знает, как правильно защищаться и атаковать. Но главное – за футболистами громадное количество болельщиков. Эта энергия заставляет футболистов играть сильнее, сборная России просто парит над чемпионатом мира.

– Кого выделите в сборной?

– Я не хочу говорить об отдельных игроках, ведь футбол – это командный вид спорта. Хочу отметить вашего тренера, который отлично справляется с задачей. Видно, что Россия прекрасно готова физически. (Гоша ЧЕРНОВ)

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