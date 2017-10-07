Давор Шукер: "Рассчитываем с новым тренером на положительный результат в матче против Украины"

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер надеется на то, что сборной Хорватии удастся добыть необходимый результат в матче против Украины для выхода в финальную стадию чемпионата мира-2018. Сегодня стало известно, что Анте Чачич отправлен в отставку, а пост главного тренера занял Златко Далич.

– Мы надеемся на положительный результат, мы долгое время говорили о четырех возможных кандидатурах на пост главного тренера, – цитирует пресс-служба Хорватского футбольного союза Шукера. – Мы долго анализировали и решили, что сборную возглавит Далич. Он присоединится к нам, как только прибудет в Загреб, а оттуда уже в Киев. Хорошо, что Далич принял наше предложение сразу после нашего звонка. Мы уже поговорили с игроками, они настоящие профессионалы.