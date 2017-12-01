Давор Шукер: "Нет слов, чтобы описать встречу с Месси"

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер после жеребьевки ЧМ-2018 отметил, что сборная Хорватии попала в непростую группу. Напомним, что Хорватия сыграет в группе D вместе с Аргентиной, Нигерией и Исландией.

- Возможно, это самая жесткая группа на ЧМ, - цитирует Шукера пресс-служба сборной Хорватии. - Аргентина, Исландия и Нигерия - очень уважаемые соперники. И у меня нет слов, чтобы описать то, что мы встретимся с Месси.

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