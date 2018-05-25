Давор Шукер: "Хорватия может побороться за полуфинал ЧМ-2018"

Бывший нападающий сборной Хорватии, президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер выразил мнение, что его национальная команда способна добраться до полуфинала чемпионата мира-2018. Хорваты уже доходили до этой стадии - на ЧМ-1998 они завоевали бронзу, а Шукер стал лучшим бомбардиром турнира.

- Чемпионат мира в России получится крайне интересным для сборной Хорватии, - цитирует ТАСС Шукера. - У нас хороший состав и если сборная будет двигаться постепенно шаг за шагом и без нервов, то, на мой взгляд, она способна побороться за выход в полуфинал турнира. Уверен, что чемпионат мира в России пройдет на высоком уровне, кубок завоюет сильнейший, а болельщики получат огромное удовольствие.

Чорлука принесет огромную пользу национальной команде даже несмотря на то, что у него долгое время не было игровой практики. Он лидер команды и заряжает своей энергетикой других игроков. Знаю, что он стал чемпионом России, но пока мне его еще не удалось поздравить.

На групповом турнире ЧМ-2018 Хорватия сыграет с Нигерией (16 июня, Калининград), Аргентиной (21 июня, Нижний Новгород) и Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону).

Все о чемпионате мира по футболу - здесь