Давид Вилья вызван в сборную Испании на отборочные матчи ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги огласил заявку команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии (31 августа) и Лихтенштейна (5 сентября). В списке футболистов впервые с чемпионата мира-2014 оказался нападающий "Нью-Йорк" Давид Вилья.

Вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Пепе Рейна ("Наполи", Италия), Кепа Аррисабалага ("Атлетик");

Защитники: Серхио Рамос, Начо, Даниэль Карвахаль (все – "Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Начо Монреаль ("Арсенал", Англия), Жорди Альба, Жерар Пике (оба – "Барселона"), Марк Бартра ("Боруссия", Германия);

Полузащитники: Андрес Иньеста, Серхио Бускетс (оба – "Барселона"), Коке, Сауль Ньигес (оба - "Атлетико"), Марко Асенсио, Иско (оба – "Реал"), Тиагу Алькантара ("Бавария", Германия), Давид Сильва ("Манчестер Сити", Англия), Сусо ("Милан", Италия);

Нападающие: ("Реал"), Витоло ("Севилья"), Педро, Альваро Мората (оба - "Челси", Англия), Яго Аспас ("Сельта"), Жерар Деулофеу ("Барселона"), Давид Вилья ("Нью-Йорк", США).