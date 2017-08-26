Давид Вилья: "Возвращение в сборную Испании - воплощение мечты"

Нападающий "Нью-Йорк" Давид Вилья выразил радость в связи с вызовом в сборную Испании на предстоящие игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии (31 августа) и Лихтенштейна (5 сентября). 35-летний форвард оказался в заявке национальной команды впервые после чемпионата мира-2014.

– Звонок из сборной заставил меня почувствовать гордость, – цитирует AS Вилью. – У меня нет слов. Это воплощение мечты. Для меня это действительно стало большим сюрпризом, но я никогда не переставал верить, что могу быть вновь вызван в сборную.