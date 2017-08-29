Давид Вилья: "Счастлив оказаться в сборной Испании"

Нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья отметил, что усиленно работал, чтобы внвоь попасть в заявку сборной Испании. Также форвард высказал мнение, что полузащитника "Реала" Марко Асенсио ждет великое будущее.

– Я очень рад снова видеть своих друзей, – цитирует AS Вилью. – У меня много приятных воспоминаний о сборной и я очень рад снова оказаться в команде. Будучи ребенком я понял, что надо работать усердно на тренировках и полностью выкладываться в играх. Благодаря этому я вновь здесь. Спасибо Лопетеги за проявленное доверие. Возвращение в сборную снова сделало меня счастливым.

Асенсио? Вы просто должны видеть вживую, как он действует на поле. Марко – потрясающий футболист, его ждет великое будущее.