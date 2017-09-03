Давид Вилья: "Сборная Испании одной ногой на чемпионате мира"

Нападающий сборной Испании Давид Вилья после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии (3:0) отметил, что результат стал итогом хорошей игры его команды, а не плохой соперника. По его словам, испанцы практически гарантировали себе участие в чемпионате мира-2018.

- Мы сыграли отлично. Соперник старался изо всех сил, но мы хорошо держали мяч, - приводит Football Itala слова Вильи. - Сегодня Иско сыграл очень ярко. Сегодняшний результат - это наша заслуга, а не вина итальянцев. Знаем, что мы лучше осталных соперников по группе. Можно сказать, Испания одной ногой на чемпионате мира.