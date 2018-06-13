Давид Трезеге: "У Зидана достаточно опыта, чтобы возглавить сборную Франции"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Давид Трезеге считает, что решение его бывшего партнера по национальной команде Зинедина Зидана покинуть пост главного тренера "Реала" не было спонтанным. Также экс-нападающий отметил, что в успехах его соотечественника в мадридском клубе есть доля везения.

Зидан возглавлял "Реал" с января 2016-го по май 2018 года, выиграв 9 трофеев, включая три кубка Лиги чемпионов. Накануне, 12 июня, мадридцы объявили, что француза на этом посту после завершения чемпионата мира-2018 сменит главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги.

– Что думаете, когда со стороны смотрите на вашего бывшего коллегу по сборной Франции Зинедина Зидана, который был великим игроком и стал великим тренером? Это ведь происходит в спорте крайне редко.

– Да, нечасто. Полагаю, Зидану в определенной степени повезло: он сразу попал в ситуацию, где с самого начала все было ясно, – цитирует "Р-Спорт" Трезеге. – Во-первых, близкие отношения с президентом "Реала", который дал Зидану возможность работать с командой после Рафаэля Бенитеса. Во-вторых, что очень важно, Зидану удалось донести свою идею до команды, чего, несмотря на высочайший уровень игроков в клубе, не удавалось Бенитесу. Бенитес не мог до них достучаться, в то время как Зидана приняли и поняли сразу. Поэтому лично я совершенно не удивлен тем, что уровень команды стремительно начал расти.

– Вас хоть немного удивил тот факт, что Зидан добровольно оставил команду в самый триумфальный для нее момент – после третьей подряд победы в Лиге чемпионов?

– Полагаю, это было обдуманным решением, которое было принято не спонтанно, а после достаточно доверительной дискуссии с президентом клуба.

– Весь мир, тем не менее, был потрясен.

– Это нормальное свойство человеческой психологии: когда команда побеждает, хочется, чтобы так было всегда. Обычно после трех побед в Лиге чемпионов тренеры не уходят, это верно. Но, полагаю, Зидан и сам над этим задумывался. Наверняка понимал, что после трех столь успешных сезонов, которые провел "Реал", нужно вновь мотивировать игроков, вновь повышать уровень, двигаться дальше, что-то менять – и пришел к заключению, что такой переменой для клуба должен стать его уход с поста тренера. Но двери клуба для него оставили открытыми.

– Можете ли вы представить Зидана будущим тренером сборной Франции?

– Почему нет? Он без сомнения тренер высокого уровня. Для того чтобы тренировать сборную, нужно иметь четкое видение стратегии и способность быстро добиваться задуманного. Думаю, что у Зидана достаточно опыта и профессиональных навыков для решения таких задач.

Напомним, в настоящее время сборную Франции возглавляет Дидье Дешам. Специалист работает с "трехцветными" с 2012 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2014 и финала чемпионата Европы-2016.