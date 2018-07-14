Давид Трезеге: "Россия прекрасно справилась с проведением мирового чемпионата мира"

Чемпион мира-1998 в составе Франции Давид Трезеге заявил, что чемпионат мира в России стал самым успешным за всю историю проведения. ЧМ-2018 проходит с 11 городах страны с 14 июня по 15 июля.

- До окончания чемпионата мира по футболу остаются считанные дни, и мне хотелось бы отметить, что Россия прекрасно справилась с проведением мирового футбольного первенства, - цитирует ТАСС Трезеге. - За время проведения чемпионата мира я не услышал ни одного негативного отзыва. Атмосфера, безопасность, логистика и поистине теплый прием стали основой успешной организации мирового футбольного праздника. Я с уверенностью могу сказать, что это был не только самый успешный чемпионат мира, но и образцовый пример в плане организации мировых футбольных первенств.

На ЧМ-2018 осталось провести два матча. Сегодня в Санкт-Петербурге в споре за бронзу сойдутся Бельгия и Англия, а 15 июля в столичных "Лужниках" сыграют Франция и Хорватия.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 17.00 (время московское)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)