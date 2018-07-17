08:00 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Давид Трезеге: "Франция изначально ехала за золотом"


Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге оценил выступление команды на ЧМ-2018. Французы стали победителями турнира.

– Франция изначально ехала в Россию за золотом, это объективно. Во-первых, у нашей сборной великолепный подбор игроков, а во-вторых, замечательный тренер. Эти компоненты и дали итоговый результат.

– Получается, вы были уверены в чемпионстве. А кого считали своими главными конкурентами?

– Признаюсь честно, считал таковыми сборные Испании, Германии и Бразилии. Однако в итоге все они вылетели достаточно рано. В футболе нет никакой математики – нужно играть и доказывать всё на поле в каждой игре, - цитируют француза "Известия".

В финале чемпионата мира сборная Франции обыграла команду Хорватии (4:2).

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https://iz.ru/767350/sevastian-terletckii/sbornoi-rossii-ne-khvatalo-kokorina

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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