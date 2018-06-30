Давид Сильва: "Против России играть так же сложно, как было бы против Бразилии"

Полузащитник сборной Испании Давид Сильва в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира поделился мнением о команде России. По его словам, матч против российской сборной получится трудным.

- Хорошо, что до финала не будете играть против Португалии, Бразилии и Франции?



- Здесь любой последующий противник - сложнейший. И мы видим, что происходит на этом чемпионате мира. Против России будет играть так же сложно, как было бы против Бразилии.

- Давид, как вы себя чувствуете? И что вы обсуждали со своими товарищами, чтобы улучшить игру? Не сказать, что вы блистали в трех первых играх.



- Во-первых, не могу вам рассказывать, что обсуждаем в раздевалке. Во-вторых, на чемпионате мира всегда есть хорошие противники. И нам надо исправить ошибки, которые мы делали. Команды насыщают оборону, ее очень сложно вскрыть. Блистать получается не всегда.

- Вы почти 12 лет выступаете за сборную. Некоторые игроки говорят, что вас слишком много критикуют.



- Я слышу ее. Но мы профессионалы и должны сосредоточиться на игре. Нам надо пытаться изменить мнение людей. Иногда критика незаслуженна, но за 12 лет я привык. В первом матче (с Испанией, 3:3. - Прим. "СЭ") мы сыграли здорово, в первой половине матча с Ираном - тоже. Вы видели, что иранцы ушли в глухую оборону, попробуй забей. Но потом и у Португалии был очень сложный матч с ней, так что группа оказалась непростой. Если мы дадим возможность противнику в сложных матчах владеть мячом и бить по нашим воротам, это - прямая дорога домой.

Матч Испания - Россия состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники". Начало - 17:00. (Игорь РАБИНЕР)



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