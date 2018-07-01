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Давид Сильва: "Играть против России будет не менее трудно, чем, например, против Бразилии"

Давид СИЛЬВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Давид СИЛЬВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Полузащитник сборной Испании Давид Сильва прокомментировал предстоящую встречу против России в 1/8 финала чемпионата мира.

- Играть против России будет невероятно трудно, - цитирует пресс-служба ЧМ-2018 слова Сильвы. - Думаю, не менее трудно, чем, например, со сборной Бразилии. Мы знаем, что Россия умеет играть в глухой обороне.

Сильва на нынешнем чемпионате мира провел все три матча и отдал одну результативную передачу.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Выдра, угадавшая исходы всех матчей России, сделала прогноз на игру против Испании //
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