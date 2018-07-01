Давид Сильва: "Играть против России будет не менее трудно, чем, например, против Бразилии"

Полузащитник сборной Испании Давид Сильва прокомментировал предстоящую встречу против России в 1/8 финала чемпионата мира.



- Играть против России будет невероятно трудно, - цитирует пресс-служба ЧМ-2018 слова Сильвы. - Думаю, не менее трудно, чем, например, со сборной Бразилии. Мы знаем, что Россия умеет играть в глухой обороне.



Сильва на нынешнем чемпионате мира провел все три матча и отдал одну результативную передачу.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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