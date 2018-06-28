Давид Оспина: "Сейчас надо отдохнуть, а потом думать о следующем раунде"

Вратарь сборной Колумбии Давид Оспина после матча чемпионата мира против Сенегала (1:0) отметил, что команда может немного отдохнуть, после чего начнет подготовку к встрече 1/8 финала турнира.

- Выход в 1/8 финала был нашей целью. Мы встречались с отличным соперником, который давил нас, но в конце нам удалось забить и победить, - цитирует пресс-служба ФИФА слова Оспины. - Мы всегда стараемся отдать все силы в матчах за сборную, все игроки упорно трудятся, и каждый вносит вклад. Сейчас надо отдохнуть, а потом думать о следующем раунде. Надо дальше работать, чтобы продолжить движение вперед.

В 1/8 колумбийцам предстоит сыграть с Англией. Встреча пройдет 3 июля на московском стадионе "Спартак".

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