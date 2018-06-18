Давид Оспина: "Сердцем я чувствую счастье и мотивацию, находясь на чемпионате мира"

Вратарь сборной Колумбии Давид Оспина признался, что рад возможности сыграть на чемпионате мира в России, а также поделился мнение о Японии – первом сопернике колумбийцев на турнире. Встреча между Колумбией и Японией пройдет 19 июня в Саранске.

- Сердцем я чувствую счастье и мотивацию, находясь здесь. Я сделаю все, что смогу, и мы будем стараться реализовать свою мечту, - цитирует "Р-Спорт" Оспину. - Мы встречались с японцами, это хорошая команда с хорошими техническими навыками, японцы много времени уделяют деталям, поэтому завтра нас ждет очень непростой соперник. Мы знаем, насколько важен первый матч на чемпионате мира, мы надеемся, что завтра все у нас выйдет хорошо.

Также в рамках группы Н колумбийцам предстоит встретиться с командами Польши (28 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).

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