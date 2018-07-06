Давид Мусульбес: "Организация в Бразилии-2014 была ужасной, а в России-2018 все на позитиве"

Чемпион Олимпийских игр 2000 года и двукратный чемпион мира по вольной борьбе Давид Мусульбес в интервью Team Russia похвалил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

– От того, как наша страна организовала чемпионат мира по футболу, как она преподнесла себя всему свету, испытываешь гордость, – сказал Мусульбес. – В Бразилии ничего подобного даже близко не было. Взять хотя бы вопросы обеспечения безопасности. Небо и земля!

Знаю об этом не понаслышке. Мне довелось побывать в Рио-де-Жанейро как на чемпионате мира по футболу 2014 года, так и на Олимпийских играх спустя два года. За время, разделявшее эти два события, власти проделали определенную работу, так что ко времени Олимпиады организация улучшилась. А в ходе футбольного турнира она была поистине ужасной. Тут и там шныряли банды неуправляемых подростков. Нас, борцов, не запугаешь, но такая обстановка не создавала хорошего настроения. И посмотрите, на каком позитиве находятся в эти дни в России гости из разных стран!

Несколько раз я посетил фан-зону на Воробьевых горах. Но не во время матчей с участием российской сборной. Слишком уж велико тогда скопление народа. Друзья говорили, что больше 80 тысяч собиралось. Трансляция матчей, развлекательные программы, питание – все шикарно организовано.

– У вас есть любимая команда?

– "Барселона". Уже лет восемь. А раньше болел за "Манчестер Юнайтед". Летал на матчи обоих этих клубов. "Барселона" хороша тем, что это единый коллектив, несмотря на то, что за нее играет сам Месси. Игру этой команды приятно смотреть. Я ею наслаждаюсь.

– А в России за какой-нибудь клуб болеете?

– К сожалению, нет. Симпатизировал ЦСКА, когда главным тренером был Валерий Газзаев, который, как и я, родом из Владикавказа. Мы с ним часто встречались, обсуждали футбол. По сей день вместе занимаемся благотворительностью. В частности, помогаем детским домам через фонд "Северная корона". Знаком с Аланом Дзагоевым. Нравится, что парень всегда по максимуму на поле выкладывается. Жаль, на чемпионате мира в первом же матче получил травму.

– Наверняка, пересекались и со Станиславом Черчесовым, тоже уроженцем Северной Осетии?

– Конечно. В футболе, как и в спорте в целом, ценю профессионализм, умение преодолеть себя ради достижения победы, эмоции. Если нет характера, то и перспектив нет. У Черчесова же всегда был дух лидерства, амбиции, стремление сделать больше, чем вроде бы уготовано. Мы понимаем, что российская сборная, пусть роднее для нас команды нет, не самая сильная на чемпионате мира. Тем не менее, она уже дошла до четвертьфинала.

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